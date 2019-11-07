حمدي فتحي يكسر الملل ويتقدم للمنتخب أمام ليبيريا في الدقيقة 86

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر حمدي فتحي لاعب المنتخب الوطني ملل المباراة بإحراز هدف التقدم ليبيريا في الدقيقة 86 من عمر المباراة الودية التي تجمع المنتخبين حاليا علي على استاد برج العرب، استعدادا لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021. بهدف حمدي فتحي ، تصبح النتيجة تقدم المنتخب الوطني 1/0 علي منتخب ليبيريا تشكيل مباراة مصر وليبيريا : Advertisements بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من : وضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم.

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