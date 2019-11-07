شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. صرخات حسين الشحات تهز ملعب برج العرب بعد إصابته أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض حسين الشحات لاعب منتخب مصر، للإصابة خلال مواجهة منتخب ليبيريا وديًا، فى المباراة المقامة حاليًا على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعدادا الفراعنة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021 .

ودفع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بكريم طارق الوافد الجديد للفراعنة ولاعب فريق طلائع الجيش، بدلًا من حسين الشحات وبعدها دخل الأخير فى حالة من البكاء والإنهيار عقب خروجه .

ويعد هذا هو اللقاء الثاني للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري، حيث كان اللقاء الأول أمام منتخب بوتسوانا، والذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

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تاريخيا تقابل منتخب مصر و ليبيريا في 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين مقابل انتصارين لمنتخب ليبيريا.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من :

وضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم.

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