حسين الشحات يخضع للأشعة عقب ودية ليبيريا لتحديد موقفه أمام كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حسين الشحات لاعب المنتخب الوطنى، لأشعة وفحوصات طبية عقب مباراة الفراعنة أمام ليبيريا المقامة حاليا على ستاد برج العرب، لتحديد حجم إصابته وموقفه من مباراة كينيا يوم الخميس المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.
وكشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة حسين الشحات، عبارة عن كدمه قوية في العضلة الأمامية.
كان حسين الشحات خرج فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد تعرضه لإلتحام قوى من أحد لاعبى ليبيريا.
كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.
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