شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح تجتمع مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب عودة الأخير من إجازته التى بدأت اليوم ،الخميس، في سويسرا وتستمر لمدة ثلاثة ايام.

كان فايلر قد سافر إلى مسقط رأسه اليوم من أجل قضاء عدة ايام هناك مُستغلاً فترة الراحة التى حصل عليها الفريق حالياً على خلفية توقف الدوري حيث عاد الاهلي للقاهرة أمس بعد إنتهاء معسكر الأمارات ويعود الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري.

وقرر مجلس القلعة الحمراء مؤخراً تعيين محسن صالح نجم الأهلي السابق رئيساً للجنة التخطيط بالنادي بعد إستقالة الدكتور طه أسماعيل بسبب إرتباطه بالعمل الإعلامي لتحليل المباريات بإحدى الفضائيات.

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وترغب لجنة التخطيط برئيسها الجديد في عقد جلسة خاصة مع فايلر من أجل مناقشة عدة أمور فنية تتعلق بالفريق.

وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب إرتباطات المنتخبين الأول والأولمبي بمباريات رسمية خلال نوفمبر الجاري وتعود المسابقة للأستئناف يوم 25 الجاري بمواجهة الاهلي مع الجونة.