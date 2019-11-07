شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ..تشرب ايه اشرب شاى..عواد يخطف الأنظار على "دكة" المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف محمد عواد حارس مرمى المنتخب الوطنى الأنظار على "دكة" الفراعنة خلال شربه كوب من الشاى خلال مواجهة ليبيريا الودية والمقامة حاليا على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر يوم 14 و18 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ويعد هذا هو اللقاء الثاني للمنتخب تحت قيادة المدرب الجديد حسام البدري، حيث كان اللقاء الأول أمام منتخب بوتسوانا، والذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي وحقق المنتخب الوطني الفوز بهدف نظيف سجله حمدي فتحي.

تاريخيا تقابل منتخب مصر و ليبيريا في 4 مناسبات سابقة، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين مقابل انتصارين لمنتخب ليبيريا.

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بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من :

وضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم.

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