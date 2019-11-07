شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب: إصابة حسين الشحات عبارة عن كدمة فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر أن إصابة حسين الشحات لاعب المنتخب الوطنى، فى الشوط الأول بمباراة ليبيريا الودية المقامة حاليا باستاد برج العرب، عبارة عن كدمه قوية في العضلة الأمامية.

كان حسين الشحات خرج فى الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول بعد تعرضه لإلتحام قوى من أحد لاعبى ليبيريا، وشارك بدلا منه كريم طارق لاعب طلائع الجيش.

كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.