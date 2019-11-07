شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال حسين الشحات في الشوط الأول أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض حسين الشحات لاعب منتخب مصر لاصابة قوية في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من مباراة مصر وليبيريا الودية المقامة على استاد برج العرب، استعدادا لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، لستستمر النتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين.

واجري حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني التبديل الأول في الدقيقة بنزول كريم طارق في الدقيقة 42 بدلا من حسين الشحات.

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بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من :

وضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة ومحمود علاء وأحمد فتحى ومحمود وحيد فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات فى الوسط، وأحمد جمعة فى الهجوم.