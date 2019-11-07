منتخب الشاطية يهزم المكسيك 4 / 1 بكأس القارات فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية اليوم الخميس في تحقيق الفوز على المكسيك بنتيجة 4 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس القارات المقامة في دبي. سجل رباعية منتخب مصر حسان محمد وأحمد الشحات ومصطفى سمير وعبد الرحمن الشافعي بواقع هدف لكل لاعب لتنتهى المباراة برباعية نظيفة لصالح المنتخب الوطنى. كان منتخب مصر قد خسر من روسيا وإيران في الجولتين السابقتين، إلا إنه بهذا الفوز احتل المركز الثالث، ويواجه ايطاليا غداً في الدور التالي.

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