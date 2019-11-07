شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطية يهزم المكسيك 4 / 1 بكأس القارات فى دبى والان مع تفاصيل الخبر
كان منتخب مصر قد خسر من روسيا وإيران في الجولتين السابقتين، إلا إنه بهذا الفوز احتل المركز الثالث، ويواجه ايطاليا غداً في الدور التالي.
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