صور.. انطلاق بطولة المراسم الدولية للفروسية بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم بطولة المراسم الدولية التي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب والمؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بأمريكا العام القادم. يشارك في البطولة عدد من الدول أبرزها فرنسا وهولندا والسويد ومالطا والسعودية وأوكرانيا والجزائر وزامبيا وتايلاند وجنوب إفريقيا والسنغال . Advertisements انطلقت المنافسات اليوم في حضور مسئولي الاتحاد الدولي للفروسية التي تؤهل لنهائيات كأس العالم للكبار في أمريكا. تختتم فاعليات البطولة يوم السبت القادم وسط منافسة شرسة للاعبين المشاركين الذي وصل عددهم ل165 فارس وفارسة.

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