تقرير.. أمم إفريقيا تحت 23 سنة تستدعي "تحوت" إله الحكمة عند القدماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة عن تميمة المسابقة التي تقام في مصر بداية من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر الجاري.

وتباينت الأراء ما بين مؤيد ومعارض لشكل التميمة التي لم يفهمها البعض، خاصةً وأن اللجنة المنظمة لم تصدر بياناً تعريفيا يشرح تفاصيل التميمة وأسباب اختيارها بهذه الهيئة.

وظهرت التميمة على شكل الطائر أبو منجل الذي قدسه القدماء المصريين في عصر ما قبل الميلاد، واعتبروه رمزاً لإله الحكمة المسمى "تحوت" الذي يحمل رأس الطائر المميز بشكله وجسد إنسان.

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تحوت كان المعبود الأبرز عند القدماء المصريين في أشمون، قبل أن تندثر الميثولوجيا المصرية القديمة مع بداية فترة الاحتلال البطلمي ودخول الإسكندر الأكبر الذي أعقبه تدريجياً عدم تقديس أي من تلك الرموز.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للكبار 2019 بمصر قد واجهت انتقادات عنيفة بعد استدعاء آلهة الحرب والشر في حفل الافتتاح قبل أن ترضخ في النهاية لطلبات استبعادهما والاستعانة برموز أخرى ذات دلالة طيبة من الحضارة المصرية القديمة.

وتظهر التميمة رسمياً في لقاء الافتتاح بين مصر ومالي مساء الجمعة 8 نوفمبر على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري، في بداية مشوار رجال شوقي غريب نحو أوليمبياد طوكيو 2020.