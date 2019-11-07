صدمة.. استبعاد مهاجم المنتخب الأوليمبي للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ثنائي الفريق طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي بداعي الإصابة.

وكان مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قد كشف ليلا كورة عن إصابة اللاعب خلال الساعات الماضية وأن مصيره متعلق باختبار طبي.

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وأصدر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بيانًا أكد فيه أنه تقرر استبعاد طاهر ومحمود مرعي للإصابة.

وتحتضن من مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ومن المقرر أن تنتهي يوم 22 نوفمبر.

ويناقش حاليا الجهاز الفني اختيار البديل بعد موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على الاستبدال حسب لوائح الكاف.