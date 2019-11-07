"أشبه بسواريز".. مدرب الزمالك السابق يشيد بكاسونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك السابق، أن الكونغولي كاسونجو لابد أن يحصل على فرصة مع الفريق الأبيض، لافتًا إلى أنه يختلف عن خط الهجوم الحالي والمكون من خالد بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد.

وأضاف مدرب الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الخميس :"كاسونجو يتميز بالسرعة عكس الثلاثي بوطيب وعمر السعيد ومصطفى محمد نظرًا لتميزهم في القوة الجسمانية".

وتابع :"في برشلونة من الهداف؟ سواريز أم ميسي، كاسونجو لديه القدرة على خلق المساحات وصناعة الفرص لباقي الفريق".

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وعن فريق الزمالك، قال :"الزمالك لديه قائمة هيّ الأقوى حاليًا منذ سنوات، ميتشو أمامه فرصة في فترة توقف الدوري لإعادة الفريق".

وأكمل :"الزمالك ليس مشكلته في اللياقة البدنية والدليل الفوز بكأس مصر، على ميتشو بناء على ما حققه فالآن الفريق في صدارة الدوري".

وأنهى :"ليس من الصحيح أن يتم الدفع بكريم بامبو أو محمد عنتر لحظات ثم استبعادهما، ما يحدث لهما سيعرضهما لفقدان الثقة".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد عشر نقاط بفارق نقطة عن بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 11.