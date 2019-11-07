التشكيل الرسمي.. جمعة يقود مصر أمام ليبيريا وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته في السادسة مساء اليوم الخميس أمام نظيره ليبيريا ضمن تحضيرات "الفراعنة" لتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون. وجاء التشكيل الذي أعلنه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كالتالي: خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود علاء - أحمد فتحي. Advertisements خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات. خط الهجوم: أحمد جمعة. يُذكر أن أولى مباريات مصر الرسمية مع حسام البدري ستكون بمواجهة منتخب كينيا يوم الإثنين المقبل، ثم مواجهة جزر القمر في 19 من الشهر الجاري.

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