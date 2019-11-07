الجنايني وعبدالله يؤازران المنتخب الأولمبي في المران الأخير قبل مواجهة مالي

تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة واحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف على المنتخب الأولمبي في المران الأخير للفراعنة قبل انطلاق بطولة امم أفريقيا
ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس استعدادا لافتتاحية البطولة.
ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره المالي في السابعة مساء الغد الجمعة على ستادالقاهرة الدولي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة
وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
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