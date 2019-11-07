شاهد.. مباراة سبورتينج براجا وبشكتاش في الدوري الأوروبي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة بشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر محمد النني، ضد سبورتينج براجا البرتغالي الذي يلعب له المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، والتي تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم الخميس، على اللعب البلدي براجا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الاوروبي.

ويعاني محمد النني مع فريقه بشكتاش التركي من سوء النتائج في البطولة، فالفريق يحتل المركز الأخير في مجموعته بلا رصيد من النقاط، بعد ثلاث هزائم كانت أخرهم أمام سبورتينج براجا في الجولة الماضية بالمباراة التي جمعتهم في اسطنبول.

بينما يتصدر براجا ترتيب المجموعة الحادية عشر برصيد 7 نقاط، ويبحث الفريق عن تحقيق الفوز من أجل ضمان

Advertisements

التأهل للدور المقبل من البطولة.

وكانت المباراة السابقة للفريقين في الجولة الماضية انتهت بفوز براجا بهدين مقابل هدف ،في لقاء غاب عنه أحمد حسن كوكا، بينما شارك النني مع فريقه التركي ولم يتمكن من إنقاذه من الهزيمة.

وتعد تلك المباراة هي الفرصة الأخيرة لبشكتاش لمحاولة اللحاق بالركز الثاني في المجموعة، وإن كانت المباراة تعد صعبة على الفريق التركي لخوضها في البرتغال وكان فشل من قبل في الفوز على أرضه ووسط جماهيره.

شاهد مباراة سبورتينج براجا وبشكتاش :