التشخيص المبدئي يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

تعرض حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، لإصابة خلال مشاركته في لقاء الفراعنة الودي أمام ليبيريا، والتي تقام حاليًا على ملعب برج العرب، ضمن إستعدادات المنتخب المصري لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم

الافريقية 2021.

وكان الشحات خرج من ملعب المباراة في الدقيقة 40 ليحل بدلاً منه كريم طارق متأثراً بالإصابة بعد تدخل قوي من لاعب ليبيريا خلال المباراة.

وكشف التشخيص المبدئي عن تعرض الشحات لكدمة قوية في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري تبديله خوفًا من تفاقم الإصابة، ليخرج اللاعب من الملعب ويظهر واضعًا الثلج على قدمه.

شاهد إصابة حسين الشحات :