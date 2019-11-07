شباب الأهلي يفوز علي الظفرة بهدف ويتصدر الدوري الإماراتي مؤقتاً

تمكن فريق شباب الأهلي من تحقيق فوزاً غالياً علي مضيفه الظفرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ستاد "حمدان بن راشد" وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

أحرز هدف اللقاء الوحيد عبدالله النقبي في الدقيقة 18

من عمر المباراة، من تسديدة لم يتمكن حارس الظفرة من التصدي لها، في واحد من أروع الأهداف في البطولة حتى الأن.

وبتلك النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلي النقطة 16 في الصدارة مؤقتاً وبفارق

الأهداف عن الشارقة، منتظراً ماستسفر عنه نتيجة لقاء الشارقة والجزيرة بعد قليل، بينما بقي الظفرة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وفي لقاء أخر تعادل فريق العين مع نظيره بني ياس بدون أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة، وبتلك النتيجة يبقي العين في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما توقف بني ياس عند المركز الثامن برصيد 7 نقاط.