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الانتاج الحربي يواجه بيراميدز وديا "الأحد"

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يلتقي الفريق الأول للانتاج الحربي مع نظيره بيراميدز يوم الاحد المقبل في لقاء ودي استعداد لإستئناف مباريات الدوري.

 وتأتي مباراة بيراميدز ضمن سلسلة مباريات ودية لعبها الفريق مع حرس الحدود والإسماعيلي ومصر المقاصة وخسر في الاولى 1-2 وتغلب

على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، وعلى المقاصة 6-2.

 ويلعب مع انبي اليوم بملعب بتروسبورت، وسوف يختتم مبارياته الودية يوم 14 نوفمبر الجاري وقبل انطلاق الدوري.

 

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