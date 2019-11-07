يلتقي الفريق الأول للانتاج الحربي مع نظيره بيراميدز يوم الاحد المقبل في لقاء ودي استعداد لإستئناف مباريات الدوري.
وتأتي مباراة بيراميدز ضمن سلسلة مباريات ودية لعبها الفريق مع حرس الحدود والإسماعيلي ومصر المقاصة وخسر في الاولى 1-2 وتغلبعلى الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، وعلى المقاصة 6-2.
ويلعب مع انبي اليوم بملعب بتروسبورت، وسوف يختتم مبارياته الودية يوم 14 نوفمبر الجاري وقبل انطلاق الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتاج الحربي يواجه بيراميدز وديا "الأحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.