مختار مختار: الانتاج الحربي استفاد من الوديات بصرف النظر عن الفوز

اكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي ان المباريات الودية التي لعبها كانت فرصة لزيادة الانسجام خاصة اللاعبين المنضمين حديثا مشيرا الى انه لم يهتم بالنتائج بقدر الوقوف على مستوى كل لاعب ومدى تنفيذه للفكر التدريبى والرؤية داخل الملعب.

واكد مختاران الفوز مهم في هذه اللقاءات لإعطاء الثقة والدفعة المعنوية للاعبين والأهم مدى تنفيذ اللاعبين للجوانب التكتيكية، مبديا تفاؤله بالنتائج في الدوري بعد استئنافه حيث فاز في لقاءين وخسر في ثلاث لقاءات مع فرق تنافس على

البطولة والمربع الذهبي مثل الأهلي وبيراميدز والمقاولون العرب.

واضاف ان سعادته خلال فترة توقف الدوري في الروح المعنوية المرتفعة ورغبة كل لاعب في حجز مكان ضمن التشكيلة الأساسية بعد عودة الدوري.

ويلعب الانتاج الحربي مع انبي اليوم بملعب بتروسبورت، وسوف يختتم مبارياته الودية يوم 14 نوفمبر الجاري وقبل انطلاق الدوري.