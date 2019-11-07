التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وليبيريا

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من اللقاء الودي بين منتخب مصر ونظيره الليبيري المقام حاليا بستاد برج العرب في اطار استعداد الفراعنة لخوض تصفيات الأمم الأفريقية التي سيبدأها الفراعنة بلقاء كينيا يوم الخميس المقبل.

الشوط الاول

جاء الشوط لصالح منتخبنا لفارق الخبرة والمهارة وضمت تشكيلة المنتخب محمد الشناوي في حراسة المرمى وامامه احمد فتحي ومحمودعلاء ورامي ربيعة

ومحمود وحيد وفي الوسط طارق حامد وعمرو السوليه وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة واحمد السيد زيزو وفي الهجوم احمد جمعة.

ومع الدقائق الاولى كان احمد زيزو قد أهدر فرصة التقدم من خلال كرة بينية تصل له وجها لوجه مع اتلحارس اليقظ اشلي وليام يضع المهاجم الكرة

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بغرابة بجوار المقص الأيسر للمرمى.!

استمرت السيطرة وتهديد مرمى ليبيريا ويهدر احمد جمعة بغرابة ايضا بعد عدة جمل حول وداخل منطقة الجزاء.

لعب المنافس كدفاع متقدم ومنع الانتشار المصري رغم السيطرة المصرية ويهدي الشحات لمجدي قفشة يسدد من داخل منطقة الجزاء في يد الحارس اشلي.

ارتد المنافس مع بطئ في اداء الفراعنة ويسدد حسين الشحات بعيدا عن التهديف..!

في الدقيقة الاخيرة يتقدم الظهير الأيمن سايبيه ويخترق منطقة الجزاء ويسدد في السماء في اول ظهور لليبيريا