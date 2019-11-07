نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في تحقيق الفوز على المكسيك بنتيجة 4/1، ضمن منافسات بطولة كأس القارات المقامة في دبي. في دبي. سجل رباعية منتخب مصر حسان محمد واحمد الشحات ومصطفى سمير وعبد الرحمن الشافعي. وعبد الرحمن الشافعي. كان المنتخب خسر من روسيا وايران في الجولتين السابقتين، الا انه بهذا الفوز احتل المركز الثالث، ويواجه ايطاليا غداً في الدور التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الشاطئية يهزم المكسيك 4/1 بكأس القارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.