صور.. انطلاق بطولة مراسم الدولية للفروسية بمصر

انطلقت اليوم بطولة المراسم الدولية التي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب والمؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بأمريكا العام القادم. يشارك في البطولة عدد من الدول أبرزها فرنسا وهولندا والسويد ومالطا والسعودية وأوكرانيا والجزائر وزامبيا وتايلاند وجنوب إفريقيا والسنغال حيث تقام البطولة على ملاعب بمركز رباب للفروسية بمنطقة سقارة . أبرزها فرنسا وهولندا والسويد ومالطا والسعودية وأوكرانيا والجزائر وزامبيا وتايلاند وجنوب إفريقيا والسنغال حيث تقام البطولة على ملاعب بمركز رباب للفروسية بمنطقة سقارة . انطلقت المنافسات اليوم في حضور مسئولي الاتحاد الدولي للفروسية التي تؤهل لنهائيات كأس العالم للكبار في أمريكا. تختتم فاعليات البطولة يوم السبت القادم وسط منافسة شرسة للاعبين المشاركين الذي وصل عددهم ل165 فارس وفارسة.

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