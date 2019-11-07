ماذا تعني تميمة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا؟

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الخميس 7-11-2019، عن تميمة البطولة المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة الموافق 8-11-2019 في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، بمباراة بين مصر ومالي.

وصممت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا تميمة البطولة على أحد الطيور الفرعونية القديمة، ويُدعى أبو منجل المقدس أو إيبس.

وظهر طائر أبو منجل برأس أخضر اللون ومنقار طويل، وارتدى رداء الفراعنة بالإضافة إلى قميص منتخب مصر الأحمر، وكانت أجنحته بيضاء.

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وسُميَ طائر أبو منجل المقدس في الدولة الفرعونية بـ “أيبس” ويرمز على المعرفة والعلم عند القدماء المصريين، وأطلقوا عليه اسم “جحوتي” رمز رسول الآلهة إلى البشر.

وحُنطت الملايين من نسخ طائر أبو منجل المقدس في سراديب تحت الأرض في تونا الجبل جنوب محافظة المنيا، واكتشف تلك النسخ من قبل عالم الآثار المصري “سامي جبر”.

ويعيش طائر أبو المنجل في الوقت الراهن في منطقة توسكانا حيث يُهاجر إلى هناك قادمًا من دولة النمسا.