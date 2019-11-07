هيلاس فيرونا ساعد فابيو جروسو على اقتناص فرصة السيري آ

اقتنص الظهير الأيسر الإيطالي الشهير “فابيو جروسو” نهاية هذا الأسبوع، فرصة تدريب أحد أندية الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “سيري آ” بمساعدة ناديه السابق فيرونا.

وتولى فابيو جروسو مسؤولية تدريب نادي بريشيا خلفًا للمدرب المُقال أوجينيو كوريني بعدما تراجع إلى المركز قبل الأخير بجدول السيري آ برصيد 7 نقاط بسبب تعرضه لثلاث خسائر متتالية في الجولات 9 و10 و11 أمام أندية جنوى والإنتر وهيلاس فيرونا – على الترتيب –.

فابيو جروسو /42 عامًا/ وصل إلى بريشيا بعد تعرضه لسبع خسائر في 10 مباريات هذا الموسم، وللفريق مباراة مؤجلة من الجولة السابعة أمام ساسولو يوم 18 ديسمبر 2019 المقبل، إذا استطاع الفوز بها قد يهرب مؤقتًا من شبح الهبوط.

وكان على فابيو جروسو إيجاد صيغة تفاهم مع إدارة نادي هيلاس فيرونا لإنهاء عقده الذي ظل ساريًا منذ إقالته في الأول من مايو الماضي.

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ورفض نادي هيلاس فيرونا حرمانه من فرصة تدريب بريشيا، وقرر فسخ التعاقد، قائلاً في بيان رسمي “وافقنا على إنهاء العقد المُبرم مع فابيو جروسو، نتمنى له كل التوفيق في المستقبل وفي حياته المهنية كمدرب”.

ويبدأ فابيو جروسو مسيرته مع بريشيا يوم السبت المقبل حين يستقبل نادي تورينو ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، ويتطلع خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز لإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي يواجهها بريشيا منذ فوزه على ملعب أودينيزي في الجولة الرابعة يوم 21 سبتمبر الماضي.

وخسر بريشيا بعد مباراة أودينيزي أمام يوفنتوس ونابولي بنفس النتيجة (2/1 و1/2)، ثم تعادل من دون أهداف مع فيورنتينا في الجولة الثامنة، وتلقى بعدها ثلاث خسائر من جنوى والإنتر وهيلاس فيرونا بنتائج 1/3 و2/1 و1/2 – على التوالي –.