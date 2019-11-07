تركي آل الشيخ ينظر إلى الزمالك على أنه عبد الحليم

شبه رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني “تركي آل الشيخ” قيمة نادي الزمالك بقيمة الفنان “عبد الحليم حافظ”، وقيمة الأهلي بكوكب الشرق “أم كلثوم”، قائلاً خلال بث مباشر على صفحة مقدم البرامج “أحمد سعيد” بأن حبه لأم كلثوم لا يعني أبدًا كرهه لعبد الحليم حافظ.

وتدهورت علاقة تركي آل الشيخ بإدارة وجمهور الزمالك على مدار الأسبوعين الماضيين، بعدما بدأ رحلة العودة إلى أحضان الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” قبل أن يقوم بزيارة خاصة إلى منزل رئيس الأهلي “محمود الخطيب” للاعتذار عن كل ما بدر منه في الفترة الماضية.

وحاول تركي آل الشيخ نفي تحدثه مع محمود الخطيب عن أي أحداث سابقة، وفتح صفحة جديدة مع الأهلي لتنفيذ عدة مشروعات، على أن تكون البداية بمباراة ودية بين الأهلي وألميريا بحضور 90 ألف متفرج بملعب القاهرة الدولي.

وقال تركي آل الشيخ في حديثه مع أحمد سعيد “الزمالك ناد كبير وأنا أحبه ولو جاءتني فرصة لتقديم أي مساعدة له فلن أتأخر”.

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وأوضح “أنا أحب أم كلثوم، لكن هذا لا يعني أنني لا أحب عبد الحليم حافظ، وما كتبته على فيسبوك عن الزمالك مُجرد دُعابة، ولا أعتقد أن ما كتبته فيه أي نوع من الإساءة، خاصةً أنه من واحد أهلاوي، فكيف يفهم جمهور الزمالك أنني أقصد إساءة، بأي مبدأ؟”.

وكان تركي آل الشيخ قال في رده على المتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز (أحمد عفيفي) المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك “استقبال الفاتحين؟ أكيد حب الجمهور في الاستقبال لأسباب منها التعاقد مع جروس والنقاز وفرجاني ساسي ودعم صفقة خالد بوطيب، وأهم سبب أنني أهلاوي”.

وأضاف “بناء ملعب لنادي الزمالك؟ الرهان على شيء غير موجود أساسًا ليس في محله، عدت إلى بيتي وأهلي، ما الذي يغضبك في ذلك؟ سادساً وهذا المهم… اسأل خالد بيبو يجاوبك”.

ويقضي تركي آل الشيخ هذه الأيام في العاصمة المصرية القاهرة لانهاء مشكلة ضحايا هتاف “طال عمره” في مباراة الأهلي وحوريا كوناكري، ولحضور بعض المناسبات من بينها حفل للفنانة أنغام.