أهداف مباراة البنزرتي والترجي في الدوري التونسي

انتصر الترجي على ضيفه البنزرتي في إحدى مباريات اليوم من الدوري التونسي للمحترفين بنتيجة 1/3 على ستاد المنزة، ليرفع رصيد نقاطه لـ 15، ويتقدم في جدول ترتيب الدوري التونسي إلى المركز الثاني مناصفة مع ثلاثة أندية.

وقلص الترجي فارق النقاط بينه وبين الأفريقي المتصدر لثلاث نقاط فقط، وأمام حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين فرصة للتصدر إذا ما حقق الفوز في المباراتين المؤجلتين.

افتتح التسجيل للترجي المهاجم الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 29 من ركلة حرة مباشرة، وحافظ الترجي على هذا الهدف حتى بداية االشوط الثاني الذي شهد تسجيل البنزرتي لهدف التعديل بواسطة بوباكار تراوري.

واستعاد الترجي توازنه في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء نفذها طه ياسين الخنيسي بنجاح، وفي الدقيقة 83 أضاف حمدو الهوني الهدف الثالث للمكشخ.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لمدافع الترجي التونسي الجزائري “عبد القادر بدران” قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة.

أهداف البنزرتي والترجي اليوم

الهدف الأول للترجي

هدف تعادل البنزرتي 1/1

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هدف الترجي الثاني

إصابة خطيرة لمدافع الترجي التونسي الجزائري عبد القادر بدران

هدف الترجي الثالث