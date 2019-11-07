وليد سليمان يُدافع عن معسكر الأهلي في الإمارات

تعرضت إدارة النادي الأهلي لانتقادات لاذعة بسبب المعسكر الذي أقيم في دولة الإمارات العربية لمدة أسبوع، حيث لم يخض الفريق أي مباراة ودية للتحضير إلى المرحلة القادمة.

ودافع صانع ألعاب الفريق “وليد سليمان” عن المعسكر، ورفض وصفه بالترفيهي، قائلاً “الفريق استفاد من معسكر الإمارات الذي جاء في توقيت مُناسب واستمر لمدة أسبوع”.

وأضاف “المعسكر كان فرصة متميزة للجهاز الفني للأهلي وللاعبي الفريق، فقد عَمل كل لاعب على إثبات نفسه واستعراض قدراته أمام المدير الفني رينيه فايلر”.

وأكد وليد سليمان أن رينيه فايلر صنع حالة ممتازة داخل معسكر الأهلي في الإمارات، مشيرًا إلى مدى حرص واهتمام المدرب السويسري بإيصال رسالته إلى اللاعبين.

ويستأنف الأهلي نشاطه عندما يواجه الجونة في مدينة الغردقة يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على أن يسافر الفريق إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر.