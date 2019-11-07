 رودريغو يدخل تاريخ دوري الأبطال برقم قياسي

دخل النجم البرازيلي الشاب رودريغو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما استطاع تسجيل هدفين بشباك ضيفه غلطة سراي التركي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.



ونجح أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، في البروز خلال المواجهة القوية بسرعة كبيرة، بعدما فرضوا نسقهم في وسط الملعب، بفضل التمريرات القصيرة فيما بينهم، وسرعة انطلاقات النجم البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي رودريغو.



ونجح البرازيلي الشاب رودريغو بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بعدما تلقى تمريرة متقنة من زميله مارسيلو، ليعود صاحب (18 عاماً) مرة أخرى إلى تعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة السابعة، وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في المدرجات، لكنه لم يكتف بذلك، بل صنع الهدف الرابع لزميله الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (45).



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية، فإن البرازيلي رودريغو دخل تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما استطاع تسجيل أسرع هدفين بتاريخ المسابقة القارية، عقب استغراقه زمناً قياسياً قدره ست دقائق و14 ثانية فقط.



أما شبكة "سكواكا"، فاعتبرت أن البرازيلي رودريغو مهاجم نادي ريال مدريد يمتلك هدفين في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والهدّاف التاريخي للمسابقة القارية، الذي يملك هدفاً وحيداً مع فريقه بالموسم الحالي حتى الآن.



المصدر: العربي الجديد