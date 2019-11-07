مبابي ومندي يعودان لمنتخب فرنسا في تصفيات يورو 2020

استدعى المدرب ديدييه ديشان الخميس مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي ومدافع مانشستر سيتي الإنكليزي بنجامان ميندي للانضمام لصفوف منتخب فرنسا للمشاركة في اخر مباراتين له ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد مولدوفا وألبانيا.



ويستضيف منتخب الديوك نظيره المولدافي الخميس المقبل، قبل ان يحل ضيفاً على ألبانيا السبت الذي يليه، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي يتصدرها المنتخب التركي برصيد 19 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام فرنسا، وتأتي أيسلندا في المركز الثالث (15 نقطة)، وألبانيا رابعة (12 نقطة) واندورا ومولدوفا (3 نقاط) في المركزين الخامس والسادس على التوالي.



ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى نقطتين فقط لضمان تأهله الى نهائيات المسابقة الأوروبية.



ويعود مبابي لصفوف المنتخب بعدما غاب عن المباريات الأربع الأخيرة في التصفيات أمام ألبانيا (4-1)، وأندورا (3-0)، وفي ضيافة أيسلندا (1-0)، ولدى استقبال فريقه تركيا (1-1)، بسبب الإصابة.



وتأتي عودة مندي (25 عاما) الذي يشغل مركز الظهير الأيسر والذي كان احد افراد ً الفريق الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب فاق العام حيث كانت اخر مشاركة له ضد هولندا في التاسع من أيلول/سبتمبر 2018.



ويخوض المنتخب الفرنسي الاستحقاقين في ظل غياب متواصل لحارس مرماه هوغو لوريس وذلك بسبب إصابته الشهر المنصرم بخلع في كوعه خلال مباراة فريقه توتنهام أمام برايتون في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وخضع لوريس لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لما بعد نهاية العام بحسب ما أكد ديشان الذي قال "من الصعب إعطاء وقت محدد لعودته"، مضيفا "لن يعود الى أرض الملعب في هذا العام، أنا شبه متأكد لذلك".



كما يغيب لاعبا مانشستر يونايتد الإنكليزي بول بوغبا وبايرن ميونيخ الألماني لوكاس هرنانديز المصابين ايضاً.



وفي ما يأتي أسماء اللاعبين:



- لحراسة المرمى: ألفونس أريولا (ريال مدريد الإسباني)، ستيف مانداندا (مرسيليا) ومايك مينيان (ليل).



- للدفاع: لوكا دينيي (إيفرتون الإنكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، بنجامان بافار (بايرن ميونيخ الالماني)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشلسي الانكليزي).



- للوسط: نغولو كانتي (تشلسي) بليز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، تانغي ندومبيلي وموسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ)



- للهجوم: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، أوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).



المصدر: فرانس برس