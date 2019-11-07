اونلاين | يلا شووت MATCH MASR مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مصر «ONSPORT»

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“يلا شوت خدمة البث المباشر المجاني لمباراة اليوم الودية بين مصر وليبيريا”

ترقبوا موعد بدء مباراة مصر وليبيريا بث مباشر مصر Vs ليبيريا.البطولة : مباراة ودية .القنوات الناقلة : ON Sport, Time Sport .الملعب : استاد برج العرب .المعلق : غير مدرج .موعد المباراة :7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .6:00 مساءاً بتوقيت مصر .6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة (GMT + 2) 13:00 بدأت مصر حملتها التأهيلية لكأس الأمم 2021 عندما تستضيف كينيا في 14 نوفمبر قبل مواجهة جزر القمر خارج أرضها بعد أربعة أيام. 12:00 لعب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم آخر مباراة ودية ضد ليبيريا قبل بدء حملته التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021. المكان: استاد برج العرب تصفحوا موقعنا (لمزيد من الأخبار والتحديثات الرياضية )

بطاقة مباراة مصر Vs ليبيريا

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