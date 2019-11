اونلاين | «كورة ستار ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NEW رابط ليفربول جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة ستار ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NEW رابط ليفربول جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شووت نتابع وإياكم أحداث مباراة مصر وليبيريا الودية الدولية، والتي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد برج العرب بالاسكندرية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب المصري الأول لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. وتعد مباراة مصر وليبيريا هي المباراة الثانية التي يقود فيها حسام البدري الإدارة الفنية لمنتخب مصر بعد أن تولى مهام القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري، والذي كان قد تمت إقالته عقب إخفاقه والخروج من دور الستة عشر من بطولة كأس أفريقيا 2019 والتي كانت قد أقيمت بجمهورية مصر العربية الصيف الماضي. وقد شهد تشكيل منتخب مصر مشاركة رامي ربيع للمرة الأولى منذ فترة طويلة في مركز قلب الدفاع، حيث أن ربيعة قد غاب خلال المباريات الماضية عن المنتخب المصري بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعب. تشكيل منتخب مصر لمباراة اليوم كما سيتواجد عمرو السولية في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر ليكون بجانب طارق حامد، فيما سيكون أحمد جمعة مهاجم النادي المصري كرأس حربة وحيد في تشكيل المنتخب المصري اليوم، وإليكم تشكيل منتخب مصر لمباراة اليوم: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود علاء، أحمد فتحي. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، طارق حامد، أحمد سيد “زيزو”، محمد مجدي “أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: أحمد جمعة. القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا اليوم وستقوم قناة أون سبورت بنقل أحداث مباراة مصر وليبيريا اليوم على الهواء مباشرة عبر شاشتها، حيث سيتمكن المتابعون من متابعة أحداث اللقاء عبر تلك الشاشة.

