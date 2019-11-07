اونلاين | رابط يلا kora شوت مشاهدة مباراة مصر وليبريا بث مباشر kora online اونلاين اتش دي رابط مباراة egypt شاهد اهداف مصر الان

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يخوض منتخب الفراعنة مباراة هامة ومرتقبة أمام نظيره Liberia، شاهد بث مباشر لمباراة مصر وليبيريا اليوم الخميس، على استاد برج العرب في الإسكندرية، في اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين ضمن استعدادات الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

التجربة الثانية لمنتخب مصر مع حسام البدري

يتطلع الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم بالتجربة الثانية للفراعنة تحت قيادة البدري الذي نجح في أول لقاء ودي له أمام نظيره بتسوانا بالفوز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهم على استاد برج العرب بالإسكندرية، البدري يتطلع لحصد الانتصار وتقديم أداء طيب لتوجيه رسالة اطمئنان للجماهير المصرية قبل خوض تصفيات كان 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

قائمة منتخب مصر استعدادا لودية ليبيريا

استدعى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر26 لاعبا لمعسكر نوفمبر وهم، محمد الشناوي (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش)، أحمد فتحي (الأهلي) – محمد هاني (الأهلي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – عبد الله جمعة (الزمالك) – محمود وحيد (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – رامي ربيعة (الأهلي) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أيمن أشرف (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك) – عمرو السولية (الأهلي) – حمدي فتحي (الأهلي) – محمد النني (بيشكتاش التركي) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – حسين الشحات (الأهلي) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي) – كريم طارق (طلائع الجيش)،حسام حسن (سموحة) – مروان حمدي (وادي دجلة) – أحمد جمعة (المصري) – أحمد حسن "كوكا" (براجا البرتغالي) – محمود عبدالمنعم "كهربا" (أفيش البرتغالي) – محمد صلاح (ليفربول).

أزمة تواجه منتخب مصر

الجهاز الفني لمنتخب مصر واجه أزمة كبيرة قبل إنطلاق معسكر نوفمبر بعدما رفض مجلس إدارة نادي بيراميدز انضمام لاعبيه الدولييين لمعسكر الفراعنة قبل الموعد المحدد الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا" أي قبل أول مباراة رسمية بـ3 أيام، وكان البدري قد استدعى 7 لاعبين من فريق بيراميدز وهم أحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار وعبدالله السعيد وإسلام عيسى ومحمد فاروق وعمر جابر، وقرر البدري عقب وصول بعثة المنتخب إلى منطقة برج العرب استبعاد السباعي من معسكر نوفمبر نهائيا واستدعاء الثنائي إيمن أشرف وكريم طارق.

بيراميدز يوضح سر الأزمة

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نادي بيراميدز أصدر بيانا رسيما له أكد فيه أنه سيرسل لاعبيه إلى معسكر الفراعنة يوم الأربعاء بعدما اعترض على ضم إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى معسكر المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا"، قبل أن يقرر البدري استبعاد اللاعبين السبعة نهائيا من معسكر نوفمبر.

ومن المتوقع أن يغيب الثلاثي محمد صلاح وأحمد حجازي بجانب تريزيجيه عن تشكيل الفراعنة في لقاء اليوم ولا سيما وأن البدري يتطلع لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في لقاء اليوم لحسم موقفهم من الاستمرار بمعسكر الفراعنة في الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - باهر المحمدي - محمود وحيد

خط الوسط: زيزو - عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - كهربا

خط الهجوم: أحمد جمعة

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية

تقام مباراة مصر وليبيريا الودية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وجزر القمر وسوريا والعراق، الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش وموريتاينا، الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في بث مباشر عبر أون سبورت المتاحة مجانا على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.