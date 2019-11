اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر YALLA EGYPT كورة لايف I7SRY اونلاين ON LIVE ماتش مصر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر YALLA EGYPT كورة لايف I7SRY اونلاين ON LIVE ماتش مصر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر اليوم مصر وليبيريا، بث مباشر مصر وليبيريا، يلا شوووت بث مباشر مصر وليبيريا اليوم الخميس الموافق، 7/11/2019 يلتقي المنتخب المصري بقيادة حسام البدري بنظيره منتخب ليبيريا على استاد (برج العرب) بالإسكندرية في مواجهة ودية استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021. موعد مباراة بث مباشر مصر وليبيريا: بث مباشر يلا شوووت مواجهة مصر وليبيريا، KORA ومن المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المصري والليبيري في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويتطلع الفراعنة تحت قيادة حسام البدري لتحقيق نتيجة ايجابيه وتقديم أداء جيد قبل انطلاق مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا. حسام البدري يبحث عن كسب ثقة الجماهير المصرية KORA LIVE: ويتطلع البدري لمحو الصورة السيئة، التي ظهر بها الفراعنة في مواجهة بتسوانا الودية الأولي له كمدرب للمنتخب الوطني المصري، حيث كانت انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لاعب الأهلي، ويريد مدرب الأهلي السابق الاطمئنان على العناصر الأساسية للمنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر المحدد لهما 14، 18 نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا. Advertisements القنوات الناقله لمباراة مصر وليبيرا يلا شوووت، yalla shoot: ستكون مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس مذاعة عبر قناة أون سبورت الفضائية على تردد 10853 أفقي، وكذلك على قناة تايم سبورت على تردد 11449 أفقي، كما يمكنكم متابعه بث مباشر YALLA LIVE، لمباراة منتخب الفراعنة عبر رابط البث المباشر المتوفرة من خلال موقعنا على رابط الاسطورة LIV7HD ورابط YOUTUBE بدون تقطيع. ويغيب عن منتخب مصر عدد من اللاعبين المختارين ضمن قائمة الفراعنة ، أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن ترزجيه لاعب أستون فيلا، ولاعبي فريق بيراميدز، حيث رفض الجهاز الفني لفريق بيراميدز ارسال لاعبيه المختارين ضمن القائمة لمعسكر المنتخب، كما تعرض احمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي للإصابة وخضع لعملية جراحية في الركبة، وسيغيب 6 أسابيع عن الملاعب. ملعب مباراة مصر وليبيرا بث مباشر كووورة ستار: يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الخميس مباراة مصر وليبيرا الودية، والتي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري، التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان ٢٠٢١ بالكاميرون.

Advertisements