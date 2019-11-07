اونلاين | كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وليبيريا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة مصر اليوم NOW sPORT

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يخوض منتخبنا الوطني ثاني مباراته الودية تحت قيادة حسام البدري استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتسوانا وفاز فيها الفراعنة بهدف نظيف من توقيع حمدي فتحي. وودع منتخبنا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فب دور الستة عشر من البطولة. وقع منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا بجوار كلا من كينيا وجزر القمر وتوجو وسيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري ثم مع جزر القمر يوم 18 من الشهر الحالي.

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