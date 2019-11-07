اونلاين | كورة لايف MATCH RGYPT مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت KORA STAR رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

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يستعد منتخب مصر KORA ONLINE لمواجهة نظيره منتخب ليبيريا اليوم الخميس 7 نوفمبر في ودية من وديات منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وليبيريا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا YALLA SHOOT اليوم وديا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا

وستذاع مباراة منتخب مصر KORA LIVE ضد منتخب ليبيريا اليوم وديا على قناة "ON SPORT" وعلى قناة "TIME SPORT".

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بث مباشر مصر وليبيريا اليوم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة مصر وليبيريا اليوم وديا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر وليبيريا اليوم وديا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويستعد منتخب مصر KORA ONLINE لمواجهة نظيره منتخب كينيا يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من التصفيات المؤهله لبطولة كأس أمم إفريقيا.