اونلاين | «شووت EGYPT Salah» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

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يلتقي المنتخب المصري نظيره ليبيريا وديًا مساء اليوم الخميس في إطار استعدادتهما لاستهلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

وتقام مباراة مصر وليبيريا في استاد برج العرب بالإسكندرية.

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

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مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مصر وليبيريا

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

مشاهدة مباراة مصر وليبيريا الودية

وتستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية.

موعد مباراة مصر وليبيريا الودية اليوم

تبدأ مباراة مصر ضد ليبيريا التي سيديرها الحكم أحمد الغندور في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.