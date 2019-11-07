اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شووت I7SRY رابط ماتش مصر اون سبورت متعدد الجودات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شووت I7SRY رابط ماتش مصر اون سبورت متعدد الجودات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع (الخليج 365 الرياضي) خدمة البث المباشر LIVE لمباريات منتخب مصر علي كول كورة COOL KORA بدون تقطيع وبجودة فائقة، حيث يلتقي المنتخب المصري بقيادة حسام البدري اليوم الخميس الموافق السابع من شهر نوفمبر لعام 2019 مع نظيره منتخب ليبيريا على استاد (برج العرب) بالإسكندرية في مواجهة ودية NOW MATCH استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا KOOORA4GOAL اليوم الخميس:

بث مباشر كوره أونلاين تي في KORA ONLINE TV لمباراة منتخب مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس 7-11-2019، وستنطلق المواجهة المرتقبة (كورة ستار) بين المنتخبين المصري والليبيري في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويسعي المنتخب المصري بقيادة حسام البدري لتحقيق نتيجة ايجابيه وتقديم أداء جيد قبل انطلاق مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

ويفتقد منتخب مصر عدد من اللاعبين المختارين ضمن قائمة الفراعنة ، حيث رفض الجهاز الفني لفريق بيراميدز ارسال لاعبيه المختارين ضمن القائمة لمعسكر المنتخب، كما تعرض احمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي للإصابة وخضع لعملية جراحية في الركبة، وسيغيب 6 أسابيع عن الملاعب.

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حسام البدري يبحث عن كسب ثقة الجماهير المصرية KORA LIVE:

بث مباشر KOOORA4HD مباراة مصر وليبيريا، حيث تعتبر هذه المواجهة الثانية لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري حيث كانت المباراة الأولى لـ"البدري" مع الفراعنة أمام منتخب بوتسوانا في 14 أكتوبر الماضي و انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله حمدي فتحي لاعب الأهلي، ويريد مدرب الأهلي السابق الاطمئنان على العناصر الأساسية للمنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر المحدد لهما 14، 18 نوفمبر الجاري، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا (CAN 2021).

بث مباشر مباراة مصر ضد ليبيريا KOOORA 4 LIVE والقنوات الناقلة لها:

بث مباشر مباريات منتخب مصر (محمد صلاح) YALLA SHOOT PLUS، ستكون مباراة منتخب مصر ضد ليبيريا اليوم الخميس متاحة عبر قناة أون سبورت الفضائية على تردد 10853 أفقي، وكذلك على قناة تايم سبورت على تردد 11449 أفقي، كما يمكنكم متابعه بث مباشر YALLA LIVE، لمباراة منتخب الفراعنة عبر رابط البث المباشر المتوفرة من خلال موقعنا على رابط الاسطورة LIV7HD ورابط YOUTUBE بدون تقطيع.