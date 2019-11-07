اونلاين | «يلا شووت ON SPORT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش مصر NOW TIME

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا، حيث يواجه منتخب مصر الأول في مباراة ودية أمام نظيره منتخب ليبريا ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021.

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وتذاع مباراة مصر ضد ليبيريا حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة المباريات، بتعليق مؤمن حسن yalla shoot بث مباشر.

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