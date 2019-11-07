رياضة | من الأفضل عبر التاريخ؟.. الأرقام المُرعبة تُجيب (رونالدو - مارادونا - ميسي - كريستيانو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الأفضل عبر التاريخ؟.. الأرقام المُرعبة تُجيب (رونالدو - مارادونا - ميسي - كريستيانو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل في الفترة الأخيرة صراع جديد بين جماهير كرة القدم في العالم حول من هو اللاعب الذي يستحق لقب أفضل لاعب عبر تاريخ لعبة كرة القدم من بدايتها.

منافسة بين الرباعي الأفضل في كرة القدم

واختلف الرأي بين جماهير كرة القدم ليكون الصراع بين رباعي يعتبروا هم الأفضل في كرة القدم وهم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والبرازيلي رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس.

من الفائز بصراع الأفضل في تاريخ كرة القدم؟

وحرص موقع "الخليج 365" على مساعدة جماهير كرة القدم في حسم إختيارها للأفضل في كرة القدم عبر التقرير التالي:

- الصراع الأرجنتيني

دائما ما نشاهد أن هناك صراع على الأفضل بين الثنائي الأعظم في الأرجنتيني دييجو مارادونا و ليو ميسي ولكن هذه المرة من يتفوق؟

-مارادونا

لعب دييجو أرماندز مارادونا صاحب ال 59 عام لصالح 6 أندية طوال مسيرته الكروية وهم على الترتيب (أرجنتينوس، بوكا جونيور، برشلونة، نابولي، إشبيلية) حتى إعتزل لعب كرة القدم في 25 أكتوبر سنة 1997.

وقد شهدت مسيرة مارادونا أنه مرت عليه فترتين كان بدون نادي في مارس 1991 حتى انضم إلى إشبيلية ويناير 1994 حتى عاد إلى بوكا جونيور.

مشاركات وبطولات مع الأندية:

وقد شارك مارادونا في 259 مباراة سجل خلالهم 115 هدف وصنع 27 هدف آخرين بينما خاض 43 مباراة مع نادي برشلونة وسجل 30 هدف كما لعب 26 مباراة مع نادي إشبيلية سجل خلاهلم 5 أهداف.

وحصد مارادونا العديد من البطولات وهي جائزتين أفضل لاعب في أوروبا، وجائزتين أفضل هداف في العالم مع نابولي، 4 جوائز أفضل لاعب كرة قدم في العالم، بطولة كأس إسبانيا، ولقب كأس السوبر الإسباني ولقب كأس رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقبين دوري إيطالي ولقب كأس إيطاليا ولقب كأس السوبر الإيطالي، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي، ولقب دوري الأرجنتيني ولكنه عجز عن حصد لقب دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته.

مشاركات وبطولات مع منتخب الأرجنتين:

ويعتبر مارادونا من إيقونات منتخب الأرجنتين بسبب بطولاته وتاريخه مع المنتخب حيث شارك في 90 مباراة سجل خلالهم 34 هدف.

وحصد دييجو العديد من البطولات حيث شارك في كأس العالم 4 مرات حصدهم منهم البطولة مرة كما شارك في كوبا أمريكا 3 مرات وحصل على جائزة الحذاء الفضي كما حصل 4 مرات على جائزة أفضل لاعب في العالم مع المنتخب بالإضافة إلى لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عام.

- ليونيل ميسي

ويعتبر الأيقونه الثانية للأرجنتين هو ليو ميسي صاحب ال 32 عام بل ويعتبر من إيقونات إسبانيا بسبب إنجازاته مع نادي برشلونة ومهاراته وأهدافه التي لا يمكن أن يختلف عليها أحد.

مشاركات وبطولات مع الأندية

وشارك ليونيل في 696 مباراة حتى الآن مع الفريق بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 609 هدف وصنع 247 هدف آخرين.

وحصد ميسي العديد من البطولات مع نادي برشلونة وهي 10 دوري إسباني و 6 كأس إسبانيا و 8 سوبر إسباني ولقب كأس رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 4 دوري أبطال أوروبا و 3 كأس العالم للأندية و3 كأس الاتحاد الأوروبي.

كما حصد ميسي العديد من الجوائز الفردية مع برشلونة مثل 6 كرات ذهبية و 5 حذاء ذهبي و 3 مرات أفضل لاعب في أوروبا و 15 مرة أفصل هداف في العالم.

مشاركات وبطولات مع منتخب بلاده

وشارك ميسي في 136 مباراة مع منتخب الأرجنتين سجل خلالهم 68 هدف ولكنه يعتبر من اللاعبين الغير محظوظين دوليا حيث لم يحصد بطولات مع منتخب بلاده بشكل كافي مثل كأس العالم وعجز عن الوصول إلى مستويات متقدمة فب الكثير من البطولات.

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وشارك ميسي في كأس العالم 3 مرات مع منتخب بلاده ولم يحصد أي نسخة كما شارك في 4 نسخ كوبا أمريكا وحصد لقب أفضل لاعب في العالم مرتين مع المنتخب وكأس العالم تحت 20 عام.

- صراع برازيلي برتغالي

كما بوجد صراع أحر بين الثنائي رونالدو سواء النجم البرازيلي السابق رونالدو أو النجم البرتغالي الحالي كريستيانو رونالدو فلمن الغلبه في النهاية.

-رونالدو

يظل رونالدو صاحب ال 43 عام أحد رموز الكرة البرازيلية بل والأندية التي لعب لها طوال مسيرته الكروية حتى أعلن إعتزاله في 12 نوفمبر 2011.

وقد لعب رونالدو لصالح 8 أندية طوال مسيرته وهي الترتيب (ساوكريستوفاو، كروزيرو، برشلونة، إنتر ميلان، ريال مدريد، ميلان، آيندهوفن، كورينثيانز) ومرت عليه فترة كان بدون نادي في يوليو 2008 حتى انضم إلى نادي كورينثيانز ثم أعلن إعتزاله.

- مشاركات وبطولات الأندية:

شارك رونالدو في 177 مباراة مع نادي ريال مدريد وسجل 104 هدف وصنع 34 هدف، كما شارك في 98 مباراة مع نادي إنتر ميلان وسجل خلالهم 59 هدف وصنع 3 أهداف، كما شارك في 54 مباراة مع نادي آيندهوفن وسجل 51 هدف وصنع 3 أهداف، بينما شارك في 49 مباراة مع برشلونة وسجل 47 هدف وصنع 7 أهداف وخاض 20 لقاء مع ميلان وسجل 9 أهداف وصنع 5.

وحصد رونالدو العديد من البطولات الفردية والجماعية مع هذه الأندية مثل 3 كرات ذهبية و جائزتين أفضل لاعب في العالم و5 هداف العالم و 3 لاعب العام، كما فاز بلقبين دوري إسباني مع ريال مدريد ومثلهم سوبر إسباني مع الريال وبرشلونة ولقب كأس إسبانيا.

كما حصد رونالدو لقب كأس هولندا ولقبين كأس البرازيل ولقبين كأس الاتحاد الأوروبي ولقب كأس القارات.

مشاركات وبطولات مع المنتخب

كما شارك رونالدو في 98 مباراة مع منتخب البرازيل طوال مسيرته وسجل خلالهم 62 هدف.

وحصد خلال تواجده مع المنتخب العديد من البطولات فمن 4 مشاركات في كأس العالم حصد لقبين بالإضافة إلى لقبين كوبا أمريكا ولقب كأس القارات ومرة وصيف كأس العالم.

- كريستيانو رونالدو

كما يعتبر كريستيانو رونالدو صاحب ال 34 عام واحد من اللاعبين الذين كتبوا تاريخ منتخب البرتغال وحوله لمنتخب منافس بشكل كبير جدا.

ولعب كريستيانو لصالح 5 أندية طوال مسيرته الكروية وهم (ناسيونال، سبورتينج، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس).

- مشاركات وبطولات مع الأندية

ولعب كريستيانو رونالدو 438 مباراة مع نادي ريال مدريد سجل خلالهم 450 هدف وصنع 131 هدف آخرين، بينما شارك في 292 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد وسجل خلالهم 118 هدف وصنع 69 هدف، كما شارك في 55 لقاء مع يوفنتوس وسجل خلالهم 34 هدف وصنع 11 هدف آخرين، ولعب 30 لقاء مع سبورتنج سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

وحصد كريستيانو العديد والعديد من البطولات الفردية والجماعية مثل 5 كرات ذهبية و4 جوائز أفضل لاعب في أوروبا و17 مرة أفضل هداف و4 لاعب العام، كما فاز رونالدو بخمس بطولات دوري أبطال أوروبا و3 دوري إنجليزي ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين كأس الرابطة الإنجليزية، كما فاز بلقبين دوري إسباني ومثلهم كأس إسبانيا ومثلهم سوبر إسباني، وحصد أيضا لقب دوري إيطالي ولقب سوبر إيطالي و4 كأس عالم للأندية و 3 كأس الاتحاد الأوروبي ولقب سوبر برتغالي.

- مشاركات وبطولات مع المنتخب:

وشارك رونالدو في 162 مباراة مع منتخب البرتغال طوال مسيرته الكروية وسجل خلالهم 95 هدف وصنع 37 هدف آخرين.

وحصد كريستيانو رونالدو العديد من البطولات مع منتخب بلاده وهي مرة بطل أوروبا ولقب دوري أمم أوروبا ومرة وصيف اليورو و4 مشاركات كأس عالم ومثلهم يورو ومشاركة وحيده في كأس القارات ولقب أفضل مهاجم في بطولة اليورو.

صراع مشتعل في بحر الأرقام

وفي النهاية من سيكون الفائز من بين الرباعي الذي من الممكن أن يغرق الفرد في بحر أرقامهم وبطولاتهم ليكون هو أفضل لاعب على مر التاريخ في لعبة كرة القدم بالنسبة للجماهير.