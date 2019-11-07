رياضة | عاجل.. إصابة مرعبة لنجم الأهلي "المتألق" مع المنتخب أمام ليبيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة مرعبة لنجم الأهلي "المتألق" مع المنتخب أمام ليبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض منتخب مصر لضربة قوية بعد إصابة نجمه في المباراة الودية المقامة حاليا بين الفراعنة ونظيره الليبيري، والتي يحتضنها ملعب برج العرب استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2023.

إصابة حسين الشحات مع المنتخب أمام ليبيريا

وجاءت إصابة حسين الشحات نجم الفراعنة ومنتخب مصر في الدقائق الخمس الاخيرة من عمر الشوط الأول في مباراة ليبيريا بعد تدخل عنيف من لاعب الأخير ، ليغادر على إثرها المباراة ويدخل بديلا كريم طارق لاعب طلائع الجيش.

وكان المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود علاء - أحمد فتحي.

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خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

ويخوض منتخب مصر المباراة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2023.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي يغيب عنها النجوم المحترفين وفي مقدمتهم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بالتعادل السلبي بدون أهداف.