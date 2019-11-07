رياضة | رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب في ريال مدريد.. برشلونة يتجه لصفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة جديدة بشأن اقتراب برشلونة من التعاقد مع صفقة نارية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واكد برنامج التشرينجيتو الإسباني على أن برشلونة أعلن اهتمامه بالتعاقد مع الجابوني أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي في الصيف لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

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واضاف البرنامج، أن برشلونة لا يزال يبحث عن التعاقد مع بديل مناسب للمهاجم لويس سواريز بعد دخوله في عامه الـ35 وهناك ترقب داخل النادي بالتعاقد مع صفقة مميزة في الصيف.