رياضة | قبل انطلاق أمم إفريقيا.. كل ما قدمه شوقي غريب مع المنتخب الأوليمبي (أرقام)

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يستعد منتخب مصر بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، وتقام البطولة الإفريقية على أرض مصر خلال الفترة من 8 وحتي 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل المنتخبين أصحاب المركزين الأول والثاني للأولمبياد مباشرة.

ويتواجد المنتخب الأولمبي في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، ويبدأ منتخب الفراعنة مشواره بالبطولة بمواجهة قوية ضد منتخب مالي في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الجمعة، ويسعي الفراعنة لتحقيق الفوز في أول جولة وحصد النقاط الثلاث للحصول على دفعة معنوية قوية للمنافسة على لقب البطولة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وشارك في النسخة الأولي للبطولة عام 2011، وحصد المركز الثالث وتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية في لندن عام 2012، بينما ودع منتخب الفراعنة منافسات النسخة الثانية للبطولة عام 2015 من دور المجموعات.

ماذا قدم شوقي غريب مع منتخب مصر الأوليمبي قبل بطولة أمم إفريقيا؟

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يقود منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المدرب المخضرم شوقي غريب حيث بدأ مشواره مع منتخب الفراعنة بشكل رسمي في يناير لعام 2018 وقاد المنتخب في 11 مباراة ودية، حقق 6 انتصارات، بينما تعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات .

سجل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي 18 هدفًا تحت قيادة شوقي غريب، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

اعتمد شوقي غريب خلال قيادته لمنتخب مصر الأوليمبي على 40 لاعبًا حتي الآن، ويعد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لفريق الجونة هداف المنتخب تحت قيادته وسجل 3 أهداف، بينما اسامة جلال الأكثر مشاركة بـ 11 مباراة، ورمضان صبحي الأكثر صناعة للأهداف بـ 3 أهداف أيضًا.

ويبحث شوقي غريب عن قيادة المنتخب الأوليمبي للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، والصعود لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، وهو الانجاز الغائب عن الفراعنة منذ المشاركة في أوليمبياد لندن 2012 بقيادة المدرب السابق هاني رمزي.