رياضة | عاجل.. بشرى سارة للمنتخب الاوليمبي قبل أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة للمنتخب الاوليمبي قبل أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم بشرة سارة في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن قامت اللجنة الطبية الخاصة بالإتحاد الأفريقي " كاف " بالموافقة على الطلب الذي تقدم به مسؤولي الفراعنة من أجل إستبدال ثنائي المنتخب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة.

وكانت اللوائح الخاصة بالكاف قد إشترطت على أن المنتخب الذي يريد أن يستبدل أي من لاعبيه المصابين يجب أن يكون ذلك قبل 24 ساعة كحد أقصى من أول مباراة ويكون الطلب مرفق بتقرير مكتوب للجنة الطبية من أجل الحصول على الموافقة النهائية وإجراء الإستبدال بنجاح وبصورة قانونية.

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وكان طاهر محمد طاهر قد أصيب في الساعات القليلة الماضية في العضلة الأمامية قبل أن يلحق به مدافع وادي دجلة المتألق اللاعب محمود مرعي ليرسل المنتخب طلباً إلى الكاف من أجل إستبدال الثنائي في الوقت الذي طلبت فيه منتخبات أخرى مثل كوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا إستبدال لاعبين من قوائمهم.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة الماضية تحديد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ومعاونيه تحديد لاعبين بديلين يكونان تعويض لطاهر ومرعي من أجل تحقيق حلم المصريين وحصد اللقب والوصول إلى دورة الألعاب الأوليمبية " طوكيو 2020" التي تقام في اليابان العام المقبل.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في البطولة مع المنتخب المالي في طريقه لعبور دور المجموعات والوصول إلى الدور قبل النهائي خاصةً وأن الثلاثة فرق الاولى في البطولة سوف تضمن الصعود مباشرةً وتمثيل القارة الأفريقية في المعترك الأوليمبي العالمي.