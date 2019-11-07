رياضة | مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر «ON SPORT YouTube» مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا بث مباشر «ON SPORT YouTube» مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مع متخب ليبيريا في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين على ملعب برج العرب بالإسكندرية YALA KOORA والتي ستقام اليوم الخميس في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة وتصفيات كأس العالم في قطر KOORA ONLINE.

جول كورة ويسعى حسام البدري مدرب منتخب مصر الجديد في ثاني مبارياته الودية للوقوف على نقط ضعف الفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة KOORA LIVE وذلك بعدما جاء خلفا للمدرب السابق خافيير اجييري المدير الفني لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي ودعت مصر منافستها من دور ال16 على يد منتخب جنوب افريقيا GOAL KOORA.

يلا شوت بلس وكان المدرب الجديد لمنتخب مصر قد حرص على عدم استدعاء لاعبي بيراميدز إلى المنتخب بعد الأزمة الأخيرة COOL KOORA التي حدثت ورفض ديسابر مدرب الفريق ذهاب لاعبي بيراميدز إلى المنتخب قبل الفترة المحددة بالاتحاد الدولي بالرغم من عدم ارتباط الفريق بمباريات في الفترة الحالية YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين وتعد مباراة ليبيريا تحضيرية للتوقف الدولي المقبل KOORA ONLINE حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقف بطولة الدولي المصري الممتاز خلال الفترة الحالية بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تقام في مصر خلال نسختها الحالية COOL KOORA وفضل الاتحاد إعطاء كامل الفرصة واللاعبين للمنتخب الوطني على أن تعود المنافسات المحلية بعد انتهاء البطولة بشكل كامل BEIN MATSH.