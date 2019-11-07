رياضة | ليفربول ضد مانشستر سيتي| كلوب يؤكد: علينا أن نفوز في جميع المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ضد مانشستر سيتي| كلوب يؤكد: علينا أن نفوز في جميع المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي، والمقرر لها في تمام السابعة والنصف مساء الاحد المقبل، في إطار الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول ضد مانشستر سيتي| كلوب يؤكد: علينا أن نفوز في جميع المباريات

وقال يورجن كلوب في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "المباراة ستكون في الجولة الثانية عشر، وبالتالي سيكون هناك الكثير من المباريات التي لم تلعب، عليك أن تفوز في جميع المواجهات، وليست مباراة الأحد فقط".

وتابع حديثه عن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: "إذا فزنا في مباراة مانشستر سيتي ولم نفز بأي مباراة أخرى، فهذا لن يساعدنا وسنخسر الدوري’’.

Advertisements

وأشار: "لا نفكر كثيرًا في كيفية تأثير مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على نهاية الموسم، في الموسم الماضي لقد دفعنا بعضنا البعض إلى مستوى عالٍ للغاية".

وأضاف كلوب: "نحن نأمل أن نستمر في انتصارتنا، ونريد الفوز دائمًا، ليس فقط في هذه مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، نريد الفوز ثم الفوز، لا يمكننا أن نتخلى عن الفوز حتى الدقائق الأخيرة، والجميع شاهد ذلك".

وأنهى: ’"جميع المباريات صعبة، ليست مباراة الأحد فقط، والجميع يعلم ذلك".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة من 11 جولة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، بهدف لمثله، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة.