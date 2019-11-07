رياضة | ظهور تشامبرلين.. ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي مونتينجرو وكوسوفو في تصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور تشامبرلين.. ساوثجيت يعلن قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي مونتينجرو وكوسوفو في تصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة منتخب بلاده التي وقع عليها اختياراه لمواجهة منتخبي مونتينيجرو وكوسوفو في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويخوض منتخب إنجلترا مباراتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 حيث سيواجه مونتينجرو يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، وكوسوفو يوم 17 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة إنجلترا عودة أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بعد تألقه وظهوره بشكل مميز مع الريدز في الفترة الأخيرة.

وضمت القائمة كلًا من :-

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حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، توم هيتون (أستون فيلا)، نيك بوب (بيرنلي).

خط الدفاع: جون ستونز (مانشستر سيتي)، فابيان ديلف (إيفرتون)، داني روز (توتنهام هوتسبر)، كيران تريبير (أتلتيكو مدريد)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، ترينت ألكساندر أرنولد، وجو جوميز (ليفربول)، 235 بن شيلويل (ليستر سيتي)، فيكايو توموري (تشيلسي)، 244 تيرون مينغز (أستون فيلا).

خط الوسط: جوردان هندرسون، وأليكس أوكسليد تشامبرلين (ليفربول)، روس باركلي، وميسون ماونت، وكالوم هدسون أودوي (تشيلسي)، هاري وينكس (توتنهام هوتسبر)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي).

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام هوتسبر)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، تامي إبراهيم (تشيلسي)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند).