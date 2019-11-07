رياضة | خاص.. مدرب الزمالك يتحدث عن ودية جنوب إفريقيا

تحدث الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك عن لقاء منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي الودي الذي أقيم بالأمس على ملعب النادي بميت عقبة.

مدرب الزمالك يتحدث عن ودية جنوب إفريقيا

وشدد ميتشو في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" على أن اللقاء كان مميزا وممتعا واستفادة منه الطرفين من احتكاك قوي وتجربة اللاعبين.

وحول دوره في تنظيم اللقاء، علق: "لعبت دوري كمدير فني ، علاقتي طيبة مع المسئولين في جنوب افريقيا وطلبوا مني خوض اللقاء ووافقت لقوة التجربة".

وأوضح أن اللقاء استفاد منه الجانبين المصري والجنوب افريقي، مشيرًا إلى أن الأخير مقبل على بطولة صعبة وقوية وهي أمم افريقيا تحت 23 سنة.

واختتم "أتمنى تأهل مصر وجنوب افريقيا إلى الأوليمبياد".

واستغل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق فترة توقف الدوري في علاج بعض السلبيات والوصول باللاعبين إلى الفورمة المثالية على كافة المستويات بسبب تراجع الأداء قبل التوقف وتعرضه لبعض الانتقادات وهو ما جاء فترة التوقف بمثابة توقيت مناسب له من أجل علاج السلبيات القائمة.

وجدد مسئولو الزمالك الثقة في المدرب ورفضوا بشكل نهائي فكرة رحيله بسبب الحاجة إليه من كل الجوانب والثقة في إمكانياته ورؤيتهم أن الفريق عانى من بعض السلبيات قبل توقف المسابقة بسبب الإصابات لدى عدد من النجوم والغيابات الاضطرارية والتي أجبرت المدرب على تغيير مراكز بعض اللاعبين واللعب بتشكل اضطراري في بعض المواجهات وهو ما أثر بشكل سلبي لكنهم يتوسموا خيرًا في تغيير الأمور مع إستئناف بطولة الدوري من جديد في تحسن الأداء والعودة إلى العروض الجميلة والاستفادة من خبرات المدرب الكبيرة في القارة السمراء بالتفوق القاري وتحقيق تائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال افريقيا حيث أوقعت القرعة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

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وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاءت القرعة كالآتي:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.