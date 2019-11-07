رياضة | نتائج الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال للنسخة الحالية، حيث ضمنت بعض الأندية الصعود إلى دور الثمن نهائي من البطولة، وتنتظر أيضاً الفرق الأخرى تحديد مصيرها من التأهل اول خوض منافسات بطولة الدوري الأوروبي أو الخروج من المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

ويتأهل اول وثاني كل مجموعة من الثماني مجموعات، ويصعد ثالث كل مجموعة إلى بطولة الدوري الاوروبي لخوض منافسات دور الـ32 من البطولة مباشرة مع الصاعدين من دور المجموعات، ويودع المركز الرابع البطولة الأوربية بسكب نهائي.

وكانت أكبر النتائج خلال تلك الجولة هي فوز فريق ريال مدريد على فريق جالطة سراي التركي بنتيجة ستة أهداف نظيفة على ملعب السانتياجو برنابيو، وفاز أيضاً فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار منافسات نفس المجموعة على فريق كلوب بروج بنتيجة هدف نظيف وضمن تأهله إلى الدور المقبل من دوري الأبطال.

بينما تعادل فريق برشلونة مع فريق سلافيا براج بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، وحقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني الفوز على منافسه فريق إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متأخرا في المباراة على ملعب سيجنال ادونا بارك.

وأيضاً كانت مجموعة فريق مانشستر سيتي قد شهدت جولة التعادلات، حيث تعادل السيتي مع اتالانتا الإيطالي بنتيجة هدف لكل فريق، وأيضا تعادل شاختار دونستك مع دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

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وكانت قد شهدت مباراة تشيلسي مع فريق اياكس امستردام الهولندي إثارة كبيرة بالتعادل بنتيجة 4-4 على ملعب الستامفورد بريدج، وفاز فريق فالنسيا على ليل الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي انتصارا هاما جعله يتأهل لدور المقبل على حساب فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وخسر فريق أتليتكو مدريد من بايرن ليفركوزن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وفاز فريق بايرن ميونيخ الألماني على حساب فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدفين نظيفين، وحقق فريق توتنهام هوتسبير انتصارا كبيرا على فريق النجم الاحمر الصربي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وتصدر فريق ليفربول مجموعته بالفوز على فريق جينك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل فريق نابولي الإيطالي مع سالزبورج النمساوي على ملعب السان باولو بنتيجة هدف لكل فريق.

ونجح فريق لايبزيج في تحقيق انتصار مثير على فريق زينيت الروسي بنتيجة 2-0، وفي إطار منافسات نفس المجموعة فاز فريق أولمبيك ليون الفرنسي على حساب فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.