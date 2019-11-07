رياضة | "بنات زايد" تحت 16 سنة للدور قبل النهائي فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

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تمكن فريق نادى الشيخ زايد تحت ١٦ سنة بنات من الصعود للدور قبل النهائي ببطولة منطقة الجيزة لكرة السلة بعد الفوز على نادى الخمائل بنتيجة ٥٠/١٩، وشهدت المباراة ندية بين الفريقين واستطاع فريق زايد أن يحقق نتيجة كبيرة مكنته من الصعود للدور قبل النهائي ببطولة الجيزة لكرة السلة.

"بنات زايد" تحت 16 سنة للدور قبل النهائي فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

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ويقود الفريق الكابتن احمد عبد الحميد مدير فني، ورئيس جهاز الكابتن علاء عبدون، والمدير الإدارى كابتن اشرف فتحى، وإدارى كابتن محمد السعدنى.

ومن ناحيته أثني الكابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد علي صعود فريقه للدور قبل النهائي، مهنئاً لاعبي الفريق والجهاز الفني على الجهد المبذول فى المنافسة على تلك البطولة القوية، وطالب لاعبيه بحسم البطولة لصالح نادي الشيخ زايد لتضاف لرصيد البطولات داخل جدران نادي الشيخ زايد.

وعلى الجانب الآخر طالب الكابتن فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، لاعبيه بضرورة الفوز بالبطولة كونهم الأكثر جدارة بالفوز بها لوجود عناصر قوية بين صفوف الفريق ويقوده جهاز فني على قدر عال من الخبرة، مضيفاً أن مجلس إدارة النادي ومحبيه ينتظرون لقب البطولة واثقين من قدرة فريق السلة على حسمها بجدارة.