رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل مصر أمام ليبيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل مصر أمام ليبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة ليبيريا وديا، اليوم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، في لقاء يستعد به المنتخب الاول لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية

مفاجأة في تشكيل مصر أمام ليبيريا

ويستعد المنتخب لمواجهتي كينيا ضمن مباريات الجولة الاولى يوم 14 نوفمبر المقبل علي ملعب برج العرب بالأسكندرية وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الثانية خارج مصر.

وجاء تشكيل مصر كالأتي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمود وحيد، رامى ربيعة، محمود علاء، أحمد فتحي

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خط الوسط : عمرو السولية، طارق حامد

خط الوسط الهجومي : أحمد زيزو، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات

خط الهجوم : أحمد جمعة.

وكان منتخب مصر قد خاض لقاء وحيد تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري والذى يعاونه طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، أمام بوتسوانا وانتهي بفوز مصر بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب قرر إستبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب بعد تأخر إنضمامهم للفراعنه بعدما رفض سباستيان ديسابر المدير الفنى الفرنسي تواجد اللاعبين الدوليين المختارين للمنتخب إلا وفقا للمواعيد المحددة من الأجندة الدوليه.

وإستبعد أيضا الجهاز الفنى أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي بسبب الإصابة في الركبة الذى يعانى منها اللاعب والتى ستغيبه عن مباراتى التصفيات بسبب خضوعه لعمليه جراحيه.

ويخوض منتخب مصر اللقاء أمام ليبيريا دون لاعبيه الدوليين المختارين بسبب ارتباطهم بمباريات مع أنديتهم يالبطولات الأوروبية المختلفة ومن المفترض تواجدهم بمصر يوم 11 نوفمبر القادم.